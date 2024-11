Legambiente: smog alle stelle. Incentivare i mezzi pubblici

Incentivare la mobilità pubblica nel mese di dicembre, per cercare di limitare il traffico nel mese in cui le polveri sottili di solito raggiungono concentrazioni oltre i limiti. La proposta arriva da Legambiente Brescia che, dopo avere appreso della campagna lanciata dal Comune di Brescia per incentivare lo shopping in centro storico il 9 e 16 novembre con promozioni per usare i mezzi pubblici, rilancia con una proposta per la mobilità sostenibile. "Bene l’iniziativa, anche se il provvedimento è stato affiancato da un’ulteriore agevolazione per l’utilizzo dell’auto privata: sarà infatti attiva una tariffa scontata per chi parcheggerà all’Autosilouno. Tuttavia, considerata questa buona iniziativa del Comune e dei commercianti ci viene spontaneo rilanciare. In dicembre – spiega il presidente Danilo Scaramella - si assisterà al solito assalto, di sabato, al centro storico, quindi perché non sperimentare una delle proposte che abbiamo sottoscritto (insieme a noi circa 1000 elettori bresciani) nella petizione di Brescia AL Passo Coi Tempi?" Le proposte in sostanza sono: per tutti i sabati prenatalizi di dicembre consentire l’utilizzo del trasporto pubblico con il biglietto unico con validità giornaliera; pedonalizzare per tutti i sabati di dicembre il centro storico (almeno nel pomeriggio quando si concentra la massima affluenza); bloccare l’accesso al parcheggio di piazza Vittoria (salvo gli abbonati) alla generalità degli automobilisti; effettuare una campagna pubblicitaria per accedere al centro storico in modo sostenibile. "Siamo certi che ne troverebbero vantaggio tutti i cittadini nel ritrovarsi in un contesto più rilassante – conclude Scaramella - e siamo anche certi che ne troverebbero giovamento i commercianti".