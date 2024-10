Le Terre Basse raccontate con la fotografia

C’è tempo fino a fine anno per partecipare al ’Concorso Fotografico Terre basse 2025’, giunto alla sua seconda edizione secondo la formula del contest fotografico, promosso dal comune di Borgo San Giacomo. Collaborano all’iniziativa la Fondazione Castello di Padernello, l’Associazione Comuni Terre Basse bresciane e il Museo della Fotografia di Brescia. Verranno premiate: la migliore fotografia di strada, quella naturalistica e paesaggistica, il miglior scatto in bianco e nero e quello che metterà in risalto i tesori nascosti delle Terre Basse. Per partecipare si devono inviare gli scatti alla mail contestofoto23@libero.it entro il 31 dicembre.