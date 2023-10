Le strade incidentate. Tornano i dati pre Covid

È tornata ai livelli pre-Covid l’incidentalità sulle strade lombarde, come nel resto d’Italia. Lo rilevano le statistiche elaborate da Aci, Automobile Club d’Italia e Istat, che ieri ha aggiornato i dati sugli incidenti stradali del 2022, introducendo il dettaglio territoriale provinciale.

A livello lombardo, nel 2022 sono stati registrati 28.786 incidenti stradali, in aumento rispetto ai 25.838 nel 2021, che hanno provocato 37.912 feriti e 402 morti (erano stati rispettivamente 33.672 e 357 nell’anno precedente). Tra le province, quella di Milano è sul podio con 12.613 incidenti, 100 morti e ben 16.101 feriti. Guardando i valori assoluti, segue la provincia di Brescia, con ben 2.840 incidenti e 61 decessi, a cui vanno aggiunti 3.799 feriti. Sono tanti i morti sulle strade anche a Bergamo (46), Pavia (42), Varese e Como (30), ma tutte le province hanno le loro croci: nessuna ha raggiunto il traguardo di azzerare i decessi sulle strade. Se consideriamo, invece, il numero di incidenti stradali per 100mila abitanti, in Lombardia Milano resta al primo posto, seguita da Cremona e Pavia; per morti sulle strade ogni 100mila abitanti, i dati peggiori arrivano da Pavia, Mantova e Cremona. In termini statistici, ci sono dei segnali di miglioramento.

Brescia, ad esempio, è la provincia che migliora in termini di vittime della strada in valore assoluto (-20) rispetto al 2019, mentre Milano e Monza Brianza sono tra le province italiane in cui gli incidenti risultano meno gravi, con un indice di mortalità che è inferiore ad 1 morto ogni 100 incidenti. Il capoluogo lombardo è, però, tra quelli con il maggior numero di incidenti mortali per i ciclisti (8, terzo dopo Padova e Udine insieme a Venezia e Ravenna). Dei 16 morti su monopattino a livello nazionale, 4 sono però concentrati nella sola provincia di Milano. Ma come avvengono gli incidenti? Dei 7.857 incidenti stradali a veicoli isolati, quelli più frequenti sono gli investimenti di pedoni (ben 3.063 nel 2022, di cui la metà nel Milanese, seguito dai 272 di Brescia e dai 232 di Brescia). Seguono fuoriuscita o sbandamento (2352) e urti contro ostacoli accidentali o fissi (1667).