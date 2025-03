Le periferie diventano fucine di pace

Periferie al centro di un dibattito culturale su pace, diritti umani, giustizia sociale. Questo il tema di “Percorsi di cultura e pace: le periferie al centro”, iniziativa promossa dalla ong bresciana No one out, l’Associazione Topi di Biblioteca e la Parrocchia San Filippo Neri, finanziata dal Comune di Brescia e dalla Fondazione della Comunità Bresciana. Un palinsesto ricco di appuntamenti che si terranno da marzo ad ottobre e che avranno il loro fulcro al Villaggio Sereno (collaborano Punto Comunità, Acli, Consiglio di Quartiere, gruppo dei Videoamici). L’Associazione Topi di Biblioteca propone, a partire da aprile, “Pagine per la Pace. Letture e riflessioni da mondi in conflitto”, tre appuntamenti guidati da esperti che porranno l’attenzione su alcune zone calde del mondo, quali numerosi Paesi africani, i Balcani e la Siria. La Parrocchia San Filippo Neri, invece, ha in programma presso il Cinema Sereno una serie di aperitivi musicali condotti da Francesco Iuliano alla scoperta di grandi opere dedicate allo scontro tra guerra e pace.

Al Cinema Sereno si terranno inoltre diverse proiezioni cinematografiche in presenza dei registi (Film di Pace nel Mondo), ma anche di film muti con accompagnamento musicale dal vivo (Cinemusica viva). Infine, com’è ormai tradizione da dodici anni, l’oratorio San Filippo Neri ospiterà, dal 10 al 14 settembre, la festa sociale di No one out, capofila dell’intero progetto, con eventi di musica dal mondo, mostre fotografiche, relatori di livello nazionale.

F.P.