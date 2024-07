Le aziende guardano al futuro. Svolta digitale e sostenibilità: provincia leader negli investimenti

Adeguamento digitale ed efficientamento energetico guidano le richieste di accesso al credito delle imprese bresciane. Lo ha rilevato la Camera di Commercio di Brescia, su dati di fonte Unioncamere Lombardia, secondo cui a Brescia è significativa la percentuale di queste tipologie di investimento nei settori dell’industria (76,4%) e dell’artigianato (36,5%), ancor più se comparata con i corrispondenti dati di livello regionale (58,3% per l’industria e 28,9% per l’artigianato). Percentuali inferiori si registrano, invece, nei settori del commercio (20,7%) e dei servizi (24,6%). Minore, invece, il ricorso al credito per liquidità di cassa nel settore dell’artigianato (19%) rispetto all’industria (28,2%), commercio (28,7%) e servizi (23%). Nei settori dell’artigianato, del commercio e dei servizi, numerose sono le imprese che non hanno fatto alcun ricorso al credito, in media il 55,5%, mentre nel settore dell’industria la percentuale scende al 27,3%.

In peggioramento il tasso applicato e il costo complessivo del finanziamento. La medesima situazione è attesa anche nel prossimo trimestre, visto che il recente taglio dei tassi di interesse, avrà effetti modesti e nel medio termine. Da parte del finanziatore bancario, si assiste, anche se in misura limitata, a un peggioramento in termini di garanzie richieste. "In un quadro generale che ha visto l’area euro in fase di crescita molto debole – commenta il presidente della Camera di Commercio, Roberto Saccone - le imprese hanno dimostrato una buona solidità finanziaria e, soprattutto, la volontà di ricorrere al credito principalmente nella prospettiva di affrontare le sfide della digitalizzazione e dell’innovazione. Restano notevoli le problematiche legate al costo dell’accesso al credito".