Lavori finiti, ma la frana si muove: la strada resta chiusa

La strada della Forra non riaprirà. Ieri è stato comunicato che "tutti i lavori previsti per la messa in sicurezza della SP 38 Tremosine-Tignale, in seguito alla frana del 16 dicembre 2023 nei pressi della Galleria del Camino, sono stati completati nei tempi stabiliti", ma che non è possibile riaprirla per motivi di sicurezza: il movimento franoso risulta in aumento. "Abbiamo fatto tutto ciò che era tecnicamente possibile e l’abbiamo fatto bene, nei tempi stabiliti, con una macchina operativa puntuale e coordinata – dicono il presidente della Provincia Emanuele Moraschini e il consigliere delegato alla Viabilità, Paolo Fontana –. Tuttavia, gli ultimi dati di monitoraggio, aggiornati a ieri, indicano un movimento in crescita costante e preoccupante nelle ultime tre settimane: si registra una deformazione di quasi un centimetro, con trend di crescita che non consente una riapertura in sicurezza. Comprendiamo l’impatto economico negativo per il territorio, ma la sicurezza delle persone è la priorità assoluta".

L’intervento ha riguardato il consolidamento di volta e pareti della galleria, opere di contenimento con reti e tiranti, il rifacimento di pavimentazione e segnaletica. Il sindaco Battista Girardi ha espresso amarezza per la mancata riapertura, ma ha sottolineato che è una scelta necessaria. Mi.Pr.