Lavori per la Tav, chiusa per tre mesi la galleria San Zeno di Lonato

Lonato (Brescia), 20 gennaio 2025 – È chiusa da questa mattina alle 11 la galleria San Zeno di Lonato e lo sarà per i prossimi tre mesi. In seguito, per nove mesi sarà chiusa dalle 19 alle sette del mattino.

Questi, salvo imprevisti, saranno i tempi per completare la parte di lavori che riguardano quell’area, necessari per la realizzazione della Tav.

Da oggi i circa 100mila veicoli che ogni giorno percorrono quella tratta dovranno spostarsi su percorsi alternativi. I camion con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, su ordinanza del Comune di Lonato, non potranno entrare nel centro storico della cittadina sulle rive del Benaco. Tutte le indicazioni dettagliate sono pubblicate sul sito del Comune di Lonato.

Sono stati predisposti vari percorsi alternativi. Ai mezzi pesanti è consigliato di scegliere l’autostrada, quando possibile. Al momento, in zona, il traffico è scorrevole, ma non è ora di punta. Le forze dell’ordine non segnalano criticità. Si attende di vedere cosa accadrà negli orari di punta.