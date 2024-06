L’arte tessile segna il futuro sostenibile

Da sabato al 14 luglio Palazzo Marliani Cicogna ospiterà la mostra Fiber4planet di Elena Rizzardi (nella foto) a cura di Carla Tocchetti, nell’ambito di “Uno spazio per l’Arte”, rassegna promossa dal Comune di Busto Arsizio. In un’ideale continuità concettuale con la Venere degli Stracci di Pistoletto, esposta di recente a Busto nella cornice della rassegna M(A)Y Fiber, e con le numerose iniziative di valorizzazione dell’arte tessile, la sede delle Civiche Raccolte d’Arte ospiterà la macro-installazione di Elena Rizzardi ispirata al Great Green Wall Africano (Ggw), uno dei più importanti modelli di intervento sostenibili per lo sviluppo del pianeta.