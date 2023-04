L’anno record delle crociere La vacanza degli over 50 ora rinasce con i giovani

di Luca Balzarotti

La crociera? Vacanza da giovani. Se il 2023 si chiuderà con 13 milioni - il record di prenotazioni dell’ultimo ventennio - lo si deve ai 18-45enni più che agli over 60. Mode e tempi che cambiano, lontano dagli anni 80 e 90 dove sulle grandi navi nel Mediterraneo o nel Mar Rosso salivano soprattutto coppie cinquantenni. La riscoperta della crociera passa soprattutto dalla Lombardia: secondo l’analisi di Vamonos-Vacanze.It, il tour operator specializzato in viaggi di gruppo, il 33,55% delle prenotazioni del 2023 (una su tre) arriva dalla regione più industrializzata. Da Milano e provincia è partito o partirà il 28,7% del totale dei lombardi e il 9,6% degli italiani. Sul podio i bresciani (16,5%) e i residenti di Monza e della Brianza (11,2%): le due province valgono il 5,5% e il 3,7% degli italiani che hanno scelto la crociera. Seguono Bergamo (9,7% a livello regionale), Como (6,2%), Varese (6,1%), Pavia (5,1%), Mantova (4,8%), Lecco (3,5%), Cremona (3,2%), Lodi (2,5%) e Sondrio (2,2%).

Sono i giovani a riscoprire la crociera: la prima provincia d’Italia per partenze (Milano) è anche quella con la percentuale più alta di turisti tra i 26 e i 45 anni (35%). Ovunque la “super-classe“ da 18 a 49 anni sfiora o supera abbondantemente il 60% delle prenotazioni. A Milano si raggiunge il 66%, a Sondrio il 65% a Pavia e Cremona il 64%, mentre l’incidenza inferiore si rileva a Como (56%). I tempi segnati dalla serie tv icona “Love Boat“, con protagonisti personaggi over 50 a bordo delle navi, sono lontani. In provincia di Milano solo il 20% ha un’età tra i 50 e i 54 anni, il 12% tra i 55 e i 59, il 2% supera i 60. La “super-classe“ degli over 50 rappresenta complessivamente il 34% dei turisti. La percentuale sale leggermente a Como (44%), Lecco (42%), Varese (41%) e Bergamo (40%), ma in nessuna provincia si avvicina alla metà.

Secondo le previsioni, al 31 dicembre saranno 13.098.000 i passeggeri, con 168 navi in transito nelle acque italiane in rappresentanza di 52 compagnie di navigazione. Il turismo da crociera crescerà del 39,1% rispetto a un anno fa e - dato più significativo - dell’11% rispetto al 2019, l’ultima stagione prima della pandemia: nel 2020 le prenotazioni erano pressoché azzerate e nel 2021 faticavano a superare i 2 milioni.

"Dopo il Covid, questo è il primo anno con ritorno alle prenotazioni anticipate e sono i lombardi i primi in Italia ad averne approfittato" osservano gli analisti della piattaforma Vamonos-Vacanze.It. Tra le destinazioni preferite da chi ha scelto le vacanze in mare ci sono Francia, Spagna e Ibiza (24%); Isole greche e Montenegro (22%); Bahamas, Messico, Jamaica e Isole Cayman con il pacchetto volo (17%) e Fiordi norvegesi (15%). A optare per le crociere quest’anno ci sono un po’ meno coppie (in calo dal 54% al 45%) e famiglie (dal 39% al 33%), mentre sale il numero dei single che passano dal 7 al 22% per raggiungere il 27% se si considerano i soli mesi estivi. Secondo le previsioni di spesa, inoltre, i single potranno permettersi il 60% in più di extra una volta a bordo, frequentando maggiormente centri benessere, bar e casinò.

Cresce anche il dato di chi parte da solo: il 48% dei turisti di Monza e Brianza salirà a bordo senza compagnia, il 45% a Como e il 40% a Milano e provincia. A Mantova (47%), Lecco e Varese (entrambe 46%) la vacanza sarà un po’ più di coppia o con famiglia, un dato che a Milano e Sondrio scende invece al 36%. I mesi più gettonati saranno maggio, settembre e ottobre: secondo le previsioni si conteranno rispettivamente 636, 639 e 725 scali.