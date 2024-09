Lanci di bottiglie e petardi. Rissa in piazzale Arnaldo

Momenti di tensione nella tarda serata di sabato in piazzale Arnaldo, dove è andata in scena una festa di compleanno con tanto di fuochi d’artificio esplosi nello slargo che si apre davanti alla chiesa di Sant’Afra. L’ultimo tratto tra corso Magenta, vicolo dell’Ortaglia e via Callegari, già di per sé epicentro della movida del sabato sera, si è trasformato in un muro umano impenetrabile per chiunque volesse transitare. Auto, bus, moto e pedoni si sono trovati completamente bloccati e in molti, residenti e appunto persone in transito, hanno chiamato il 112. Sul posto si sono precipitate pattuglie di carabinieri, polizia di Stato e polizia Locale, già comunque in zona per il dispositivo in atto durante le serate del fine settimana a presidio della sicurezza. L’arrivo di militari e poliziotti ha generato il fuggi-fuggi generale nei vicoli che danno sulla piazza. Gli uomini della questura hanno provveduto a identificare una decina di presenti e per ora non vi sarebbero denunciati. La situazione però è in evoluzione. Per avere chiarezza bisognerà esaminare le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

C’è chi infatti ha parlato di una rissa, con lanci di bottiglie, petardi scagliati in mezzo alla gente e persino della comparsa sulla scena di coltelli, ma di tutto questo le forze dell’ordine non hanno trovato alcun riscontro. La tensione stando agli investigatori si sarebbe risolta nel giro di pochi minuti e al massimo ci sarebbe stato qualche spintone. Rimane il dato di un Suv di un residente posteggiato in zona che ieri mattina è stato trovato dal proprietario con i finestrini in frantumi. Le forze dell’ordine sono al lavoro per risalire all’autore (o agli autori) del danneggiamento.

B.Ras.