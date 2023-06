Lago Iseo prima meta turistica per l’estate 2023: ecco dove sono la Thailandia e le Hawaii del Sebino

Iseo (Brescia) – Il Sebino si conferma come la meta turistica del 2023. Le sue spiagge, nei pochi giorni di sole, sono prese d’assedio dai turisti, che non disdegnano nemmeno gite e tour dei bellissimi borghi storici del territorio.

A fare da imperdibile richiamo, grazie anche al tam tam mediatico diffuso sui social network dove imperversano blogger che suggeriscono gite e luoghi d’incanto è la cosiddetta Thailandia del Sebino ovvero l’area compresa tra la Baia del Bogn di Zorzino e l’orrido di Castro: sulla riva bergamasca del lago, raggiungibile in barca perché lungo la strada non vi è possibilità di posteggiare auto, moto e biciclette.

Il luogo è spettacolare, perché la costa ha una altissima parete a strapiombo e le acque sono verde smeraldo sia a causa della loro profondità (attenzione! Si consiglia di entrare in acqua sempre con giubbetto di protezione) e dei giochi di luce creati dal sole.

Tra Iseo e Clusane, invece, raggiungibile solo in barca, vi è un tratto che molte persone denominano “Hawaii”, anche in questo caso raggiungibile solo in barca o canoa. Lì il fondo, che è senza alghe ed è completamente bianco, dà all’acqua un colore azzurrissimo che la fa sembrare simile a quella dei mari tropicali.

Non mancano altre spiagge libere, con accesso gratuito, tutte senza la presenza di assistenza bagnanti. È bellissima quella di Vertine, a Sulzano, vicino all’immobile delle ex Palafitte, così come la spiaggetta di Iseo, dove l’acqua è bassa per molti metri e fare il bagno è particolarmente adatto per i bimbi. Da vedere anche la piccola perla sulzanese: spiaggia Carini, piccolissima e dall’acqua limpida come cristallo.

A Monte Isola si fa il bagno quasi ovunque lungo la costa: alla spiaggia delle Ere, dove quest’anno sarà allestita l’installazione dell’artista pistoletto in occasione di Bergamo e Brescia Capitale della Cultura. A Carzano alla spiaggia pubblica Blue Lake, alla Punta di Siviano, alla Spì di Menzino a al Serf a Sensole. Sono tutte bellissime.

A Sale Marasino non va persa la Spiaggia Perla Sebina, mentre a Marone vi sono la Baia del Sole di Vello, lido Mad Hops e la la bellissima spiaggia di Villa Vismara.

A Pisogne si fa il bagno gratuitamente alla Darsena 3.0, dove sono ospiti graditi gli amici a quattro zampe, mentre in bergamasca vi sono Il Giardino della Doana a Riva di Solto, le spiagge libere di Tavernola Bergamasca, quelle di Predore e poi a Sarnico lido Fontanì, alcune spiaggette libere e una spiaggia verso la località Fosio.

Tutte quelle citate sono ad ingresso libero. Alcune di esse sono dotate di chioschi, servizi igienici, ristoranti e possibilità noleggio sdraio. Altre sono completamente selvagge. Sul lago esistono anche vari lidi a pagamento, sia sulla riva bresciana, sia su quella bergamasca.