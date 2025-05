Ladro buongustaio in un B&B: prova a fuggire ai carabinieri ma finisce in manette

Gardone Riviera (Brescia) 26 maggio 2025 – Si è introdotto in un bed and breakfast e ha fatto incetta di prodotti alimentari per poi finire in manette.

Nelle scorse ore i carabinieri della Compagnia di Salò hanno arrestato in flagranza, per il reato di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale un uomo classe ’80 moldavo.

Nella notte tra domenica e lunedì il malvivente ha forzato una cassettina esterna contenente le chiavi di un Bed&Breakfast a Gardone Riviera. Una volta all’interno ha messo a soqquadro tutte le stanze riuscendo a trovare ed impossessarsi di circa 20 bottiglie di “Olio del Garda” e 5 bottiglie di vino ed altri generi alimentari per un valore stimato di 500 euro circa.

L’arresto

Il custode della struttura, quando ha notato dei movimenti sospetti ha chiesto aiuto al numero unico per le emergenze 112, che ha mandato sul posto una pattuglia dell’Arma. I militari hanno sorpreso il cittadino moldavo ancora all’interno dell’immobile. Il malvivente vistosi scoperto ha tentato invano la fuga spintonando i Carabinieri. Il ladro è stato portato al carcere Nerio Fischione di Brescia e ora è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I precedenti

Quello messo a segno sul Benaco non è l’unico furto avvenuto sui laghi bresciani. A Iseo, per esempio, nelle scorse ore, qualcuno ha preso di mira il “Negozio h24” di Piazza Salmister, provando a scassinare le macchinette che distribuiscono cibo e bevande, mentre in via Pieve, vicino alla chiesa, qualcuno si è introdotto in una casa dove ha asportato cibo. Prima però ha fatto la doccia e spento sigarette dappertutto, provocando danni agli arredi.