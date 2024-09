La Valtènesi celebra i propri vini dal rosso dell’azienda Le Gaine

La Valtènesi celebra i propri vini in un fine settimana in cui il grande pubblico ha potuto degustarli e provare il rosso che ha vinto il Premio Sante Bonomo. A trionfare e salire sul podio è stata l’azienda agricola Le Gaine di Paolo Cottini di Bedizzole. Alla selezione hanno partecipato i vini rossi a base Groppello, che già avevano conquistato il diploma di eccellenza (con punteggio pari o superiore a 85/100) al concorso enologico ufficiale per la Doc Riviera del Garda Classico-Valtènesi della Fiera del Vino di Polpenazze del Garda. I campioni sono stati nuovamente degustati da un panel di esperti, che hanno decretato come vincitore il Riviera del Garda Classico Doc Groppello. La cerimonia di consegna del Premio Bonomo, a Villa Galnica di Puegnago del Garda (sede del Consorzio), ha coronato la presentazione del libretto “A spasso per la Valtènesi“, realizzato dal Consorzio Valtènesi con l’illustratrice Elisa Delai e Kito Studio e dedicata ai bambini, per avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza della vite, del vino e dell’attività enologica del territorio.

Uno strumento innovativo che Paolo Pasini, presidente del Consorzio Valtènesi, ha simbolicamente donato alla dirigente scolastica dell’istituto comprensivo della Valtènesi. Per rimarcare l’importanza del progetto educativo, hanno mandato un saluto gli assessori regionali all’istruzione, Simona Tironi, e all’agricoltura, Alessandro Beduschi. La giornata si è conclusa con l’evento “I Giardini della Casa del Vino“, l’itinerario enogastronomico nel chiostro e nel parco di Villa Galnica ormai giunto alla sua quarta edizione: una quarantina le cantine che hanno proposto oltre 70 etichette in degustazione a un vasto pubblico di winelover ed appassionati, nella cornice unica della sede vista lago del Consorzio Valtènesi.

Milla Prandelli