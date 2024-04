La Millenium delusa decide di puntare sulla coppia. Catania-Solforati

La stagione non è ancora terminata, ma in casa Millenium si guarda già avanti con l’intenzione di preparare nel migliore dei modi il prossimo campionato, che per la formazione giallonera dovrà essere quello del riscatto. Il mancato ingresso nella Pool Promozione ha deluso le aspettative società del presidente Roberto Catania le gioie desiderate. Il fatto di avere raggiunto la permanenza in A2 nella Pool Salvezza non ha addolcito più di tanto la delusione in casa bresciana per aver visto sfumare il ruolo da protagonista al quale era ormai abituata la Banca Valsabbina.

I vertici Millenium hanno affidato il rilancio a due figure, il general manager Emanuele Catania e l’allenatore Matteo Solforati (nella foto). Toccherà a loro costruire la nuova stagione di una compagine giallonera che si presenterà ai nastri di partenza con un roster profondamente rinnovato. Un gruppo che dovrà puntare sulla voglia di emergere delle sue giocatrici e sul desiderio di mettersi in mostra delle giovani che arriveranno a Brescia per porsi sul trampolino di lancio. Questo è sempre stato lo spirito vincente della Millenium e dovrà tornare ad esserlo nella nuova stagione.

L.M.