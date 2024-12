La Germani soffre ma è capolista. Batte Pistoia e aggancia la vetta

Rischia grosso nel quarto quarto, ma alla fine la Pallacanestro Brescia batte Pistoia e aggancia Trento in testa alla classifica. I toscani infatti piazzano un parziale di 12-1 in avvio di ultimo periodo, poi la squadra di Peppe Poeta reagisce e arriva al traguardo serena. Gli ospiti partono forte con Kemp e Christon protagonisti di un parziale di 0-6 in avvio.

La Germani reagisce subito con Bilan, Della Valle e una tripla di Ivanovic che ribaltano l’inerzia sul 10-8. Dowe, Burnell e una bomba di Mobio fissano il punteggio sul 29-14 dopo il primo quarto. Pistoia, però, non molla. Le triple di Forrest e la solidità di Silins riportano l’Estra a contatto (29-22), ma Ivanovic e Ndour ristabiliscono il margine per Brescia, che chiude il primo tempo avanti 51-41.

Nella ripresa, la Germani prova a scappare con Della Valle e Ndour, ma Pistoia resta aggrappata alla partita grazie a Forrest, autore di un gran gioco da tre punti e di una tripla che riaccende le speranze (66-60). Con i canestri di Silins e Christon, gli ospiti arrivano al sorpasso sul 76-77 a pochi minuti dal termine. A decidere il match è Ivanovic, con un gioco da tre punti e un appoggio vincente nel finale. 20 per Amedeo Della Valle, 14 con 12 rimbalzi per Miro Bilan.

PALLACANESTRO BRESCIA-PISTOIA 2000 90-83 (29-14, 22-27, 24-24, 15-18)