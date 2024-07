La Germani azzoppata. Pensa ancora a Burns

Il mercato estivo della Serie A entra nel vivo con diverse squadre impegnate nella definizione dei propri roster per la stagione 2024/2025. Ecco un riepilogo delle ultime novità su Brescia, Varese e Cremona.

La Germani allenata da Peppe Poeta, sta cercando di completare il proprio roster e ha rivolto nuovamente lo sguardo a Christian Burns. L’ex centro, che ha già militato a Brescia in due precedenti occasioni, è sotto contratto con Cantù, ma un suo ritorno in biancazzurro non è escluso. La dirigenza sta valutando il profilo, anche considerando le sue dichiarazioni di affetto verso la città e il buon rapporto con il coach. Tuttavia, questa rappresenta una soluzione di ripiego all’interno di uno scenario complesso. Gli addii inattesi di Petrucelli, e soprattutto di Akele, hanno aperto un buco nel settore italiani, diventato incolmabile dopo l’annuncio di Momo Diouf alla Virtus Bologna.

Nel frattempo, Marco De Benedetto è rientrato dagli Stati Uniti e sta accelerando le trattative per l’acquisto di un’ala forte straniera, mentre il club cerca di risolvere anche la questione dell’ingaggio di un lungo italiano. Brescia è determinata a completare il roster nel minor tempo possibile, in modo da iniziare la preparazione con la squadra al completo.

La Pallacanestro Varese ha di fatto chiuso il roster con l’ingaggio di Jaylen Hands, guardia venticinquenne californiana che ha già esperienza in Europa. Hands, noto per le sue capacità offensive e la sua aggressività difensiva, arriva a Varese dopo aver giocato in Grecia e Spagna. Il general manager Maksim Horowitz ha espresso grande soddisfazione per l’acquisto, definendo Hands un giocatore giovane e dinamico, perfetto per lo stile di gioco della squadra. Con questa firma, il roster di Varese per la prossima stagione è completo, salvo eventuali sorprese legate a Nico Mannion. La dirigenza continua a monitorare il mercato, ma al momento si dichiara soddisfatta del lavoro svolto.

La Vanoli Cremona ha incontrato delle difficoltà nel chiudere gli ultimi due acquisti per completare il roster. Le trattative con Derek Ogbeide e Markel Brown, i principali obiettivi del club, sono sfumate all’ultimo momento. Ogbeide ha preferito firmare con il Peristeri in Grecia, mentre Brown ha scelto l’offerta di Trieste. La dirigenza ha deciso di prendersi del tempo per valutare nuove opportunità sul mercato.