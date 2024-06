La Feralpi si affida all’ex Diana: "Felice perché da qui sono partito"

SALÒ (Brescia)

La FeralpiSalò ha scelto Aimo Diana per guidare la squadra in serie C. È un ritorno per l’ex terzino del Brescia che ha cominciato il suo percorso da tecnico proprio nel settore giovanile della società gardesana nel 2013, subentrando nel 2015-16 alla guida della prima squadra.

"Sono molto felice di intraprendere questa nuova esperienza con la FeralpiSalò – le prime parole di Diana dopo la stretta di mano ncon il da Ferretti (nella foto) –. Ringrazio per la fiducia che mi è stata concessa per questa opportunità, la seconda, a dire il vero, visto che anche in precedenza, nonostante fossi un giovane allenatore, mi hanno dato l’opportunità di allenare ragazzi giovani. Da allora sono cambiato, ho fatto esperienza ed ho fatto tanti Campionati di serie C da nord a sud ed è quello che mi serviva per fare la famosa gavetta. Adesso ho le idee molto chiare: Daremo tutto con impegno, identità e disciplina". Con lui il preparatore atletico Esteban Anitua ed Emanuele Filippini, un’altra ex Rondinella, a sua volta ex della FeralpiSalò (dove è stato responsabile del settore giovanile dal 2012 al 2014). Luca Marinoni