La “Brescia Art Marathon“ fa vincere anche la cultura

BRESCIAUn modo artistico di correre. In vista della 23esima edizione della Brescia Art Marathon, che si terrà il 9 marzo sulle tre distanze classiche (maratona, mezza maratona e Bcc Brescia 10 chilometri), Rosa Running Team ha deciso di scandire l’attesa con tre appuntamenti letterari, sempre legati al mondo della corsa. Un modo “artistico“, appunto, esclusivo della Brescia Art Marathon, che fin dalla nascita ha voluto coniugare sport e arte tanto da voler inserirlo nel nome. Si inizia oggi con “Corsa e coscienza: un incontro nel cuore“ di Roberto Riccio; il prossimo 13 febbraio appuntamento con Andrea Accorsi con “Nel nome del pane“ e il 27 febbraio con “Correre è la risposta“ di Ivana Di Martino. Le serate sono a ingresso gratuito e si terranno presso la Libreria Tarantola, alle ore 18.00. Restano, intanto, aperte le iscrizioni per la gara.

Il prossimo 9 marzo, oltre alle competizioni agonistiche, è prevista anche la camminata per famiglie e “runner della domenica“ con la Sportland Easy Run 10 km e la Family Walking (5 km nel centro di Brescia). Anche nel 2025, partecipando, si contribuirà alla raccolta fondi a favore di “Quest’estate ho incontrato Avis“. L’8 marzo, a Campo Marte, a inaugurare l’evento, saranno i più piccoli con la Tomorrow Runners, per gli alunni delle classi IV e V delle scuole primarie della città. Tanti eventi da non perdere.

Federica Pacella