La bici rimane a casa. Proibito portarsela si potrà solo affittare

Niente biciclette e monopattini che provengono dalla terra ferma a Monte Isola: l’isola lacustre più grande dell’Europa alpina, che è una meta prediletta degli amanti della due ruote grazie alla possibilità di farne il giro completo e grazie ai tanti sentieri impervi che offrono meravigliosi panorami. L’amministrazione guidata dal sindaco Lorenzo Ziliani ha varato un’ordinanza che vieterà l’accesso all’isola ai ciclisti e agli utilizzatori di monopattini elettrici provenienti dalla terraferma da metà luglio. Il divieto, riportato nell’ordinanza numero 19 del 2024, non riguarderà i residenti e i mezzi ecologici a due ruote offerti dai noleggiatori locali. L’obiettivo è duplice: rendere più sicura e a misura di turista la perla del Sebino. Nell’ordinanza viene spiegato "come bici e monopattini rappresentino pericolo per l’incolumità di cittadini e turisti, oltre che intralcio al normale svolgimento delle attività e della circolazione dei mezzi già presenti".

Da qui, la scelta di stopparne lo sbarco a Peschiera e agli altri porti, operazione, come evidenziato, fonte di disagi e ritardi nelle corse dei battelli, soprattutto nei giorni di maggior afflusso turistico di luglio e agosto. Il giro di vite arriva dopo quello ordinato dall’ex primo cittadino Fiorello Turla nel 2022, che aveva posto un tetto massimo di 80 sbarchi di bici al giorno. Una decisione che può essere vista come un’arma a doppio taglio: la sicurezza prima di tutto, ma i sentieri dell’isola, per giungere fino alla cima della Ceriola o per raggiungere e visitare i borghi, richiamano ad ogni stagione migliaia di cicloturisti. La reazione della Società Navigazione Lago d’Iseo è stata immediata, dal 14 luglio, nelle tratte per Monte Isola sarà sospesa la vendita del biglietti ’Bicicletta’ nei giorni determinati dall’ordinanza, festivi a luglio e settembre e prefestivi e festivi ad agosto 2024. La vendita dei titoli di viaggio resta regolare sulle altre tratte e anche per Monte Isola negli altri giorni.