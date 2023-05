Isola dei Conigli, scatta la protesta ambientalista: corteo funebre per la “morte” del lago

Manerba (Brescia) – Una processione funebre, in vistosi abiti rossi e maschere bianche, per celebrare la “morte” del lago di Garda. È andata in scena nel primo pomeriggio la protesta del gruppo ambientalista Extintion Rebellion all’Isola di San Biagio, una delle vittime più celebri della crisi idrica del Benaco.

Sulla spiaggia

Una decina di manifestanti hanno sfilato sulla spiaggia di Punta Belvedere a Manerba che affaccia sull’isola, conosciuta anche come Isola dei Conigli, quasi raggiungibile a piedi attraverso un istmo nato dall’abbassamento del livello dell’acqua.

La corda gialla

Gli attivisti hanno tirato una corda gialla all'altezza media in cui l'acqua è stata negli ultimi 70 anni, che è molto più alto rispetto a quella attuale, e poi esposto un cartello con la scritta “Sei all’altezza delle nostre attrazioni?”.

Tutti identificati

Al termine della manifestazione, i giovani, che appartengono alle sezioni Extiontion Rebellion di Brescia e Verona hanno messo in atto un sit-in di protesta. Sul posto, insieme agli incuriositi gitanti della domenica, sono arrivati anche i carabinieri di Salò, che hanno provveduto a identificare gli attivisti, visto he la manifestazione non era stata autorizzata.