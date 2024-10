“Io non rischio“. La prevenzione nelle piazze

Ventitre gruppi comunali e organizzazioni di protezione civile in piazza per sensibilizzare e informare sulla prevenzione. Domenica 13 ottobre, dalle 9,30 alle 18, piazza Vittoria a Brescia ospiterà “Io non rischio“, la giornata che chiude la Settimana nazionale della Protezione Civile. Saranno presenti 23 gruppi di tutto il territorio provinciale, con 113 volontari partecipanti che diffonderanno la cultura della prevenzione grazie alla quale ciascuno può fare la differenza nella sicurezza propria e di chi gli sta intorno. L’iniziativa si svolgerà in numerose piazze in tutta Italia. A Brescia, in piazza Vittoria, saranno predisposti vari gazebo informativi.