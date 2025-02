Investito in bici sulla Sebina. Muore dopo quattro mesi

Palazzolo sull’Oglio piange Giuseppe Pelizzari, volontario notissimo nella cittadina dell’Ovest bresciano, dove è stato una delle anime della locale Avis, di cui rivestiva il ruolo di vicepresidente. Proprio andando in bicicletta da casa sua alla sede dell’Avis nella frazione di San Pancrazio, dove si recava quasi tutti i giorni, Pelizzari alcuni mesi fa aveva avuto un incidente. Si trovava sulla sp510 Sebina. È stato travolto da una utilitaria con alla guida un uomo di 80 anni, che non si è ferito. Era il mese di ottobre. Sin da subito Pelizzari è apparso molto grave e sin dall’inizio i medici hanno stabilito che la sua guarigione avrebbe potuto essere difficilissima, date le lesioni riportate nella caduta. L’uomo da alcune settimane era ricoverato nell’ospedale di lunga degenza don Gnocchi, curato da medici, infermieri e oss, che non lo hanno mai lasciato solo, con i parenti, gli amici e i volontari dell’Avis, che si sono alternati nelle visite. Celibe, il vicepresidente dell’Avis era in pensione da qualche anno. Era noto come Beppe ed era originario del rione "Sgraffigna". Giuseppe Pelizzari aveva 69 anni. Era stato impiegato nell’azienda Bordogna per anni.Mi.Pr.