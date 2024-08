Investito da camion in manovra. Autista muore schiacciato nel cortile dell’autofficina

Incidente mortale in un’autofficina a Pontida, la Avim di via Bergamo all’altezza del civico 914, sulla strada statale 342, vicino alla frazione Cerchia, di Ambivere. È successo intorno alle 17.40. L’esatta dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri della Compagnia di Zogno. A perdere la vita Florin Dumitru Durnea un autista di 44anni, di origine romena, pare residente a Monza. Da quanto emerso la vittima poco prima aveva portato il suo camion nell’autofficina, un centro di assistenza per mezzi pesanti, per fare una riparazione. La disgrazia è avvenuta nel cortile della ditta. Dalle prima informazioni raccolte è emerso che il 44enne in quel momento stesse camminando nel piazzale dell’officina. Si è trovato nel posto sbagliato nel momento sbagliato.

C’è un camion in movimento, impegnato in una manovra in retromarcia, ed è stato in questa circostanza che è accaduto l’incidente mortale. La vittima, infatti, è finita sotto le ruote del mezzo pesante. Un aspetto da chiarire, ad esempio, capire se il conducente del mezzo in manovra non si sia accorto della presenza del romeno.

I primi ad accorrere in aiuto del 44enne sono state le persone presenti nell’officina. Le condizioni dell’autista romeno sono apparse subito critiche. Scattato l’allarme sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato l’ambulanza e l’automedica, in attesa dei i vigili del fuoco del distaccamento di Zogno per liberare l’uomo. Ma quando il personale sanitario ha raggiunto l’officina di via Bergamo per il romeno non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le contusioni riportate nell’investimento. Per i rilievi sul posto i carabinieri della Compagnia di Zogno e i tecnici Ats (Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro) per ricostruire la dinamica e chiarire le circostanze, avvertito il pm di turno. Francesco Donadoni