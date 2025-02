Insulti razzisti a giocatore della Sampdoria: Daspo di 5 anni a una tifosa del Brescia

Brescia – Una tifosa del Brescia che ha seguito in tribuna la partita tra Brescia e Sampdoria dello scorso 12 gennaio ha ricevuto un Daspo, e per cinque anni non potrà mettere piede allo stadio.

Ha apostrofato con il termine “scimmia” il centrocampista di colore della Sampdoria Ebenezer Akinsanmiro, finito nel mirino di una parte della curva bresciana che lo aveva insultato con ululati razzisti nel corso della partita al Rigamonti di un mese fa. Il giocatore doriano aveva reagito a tono, imitando le movenze e i versi si una scimmia, e l’allenatore bresciano Pierpaolo Bisoli lo aveva attaccato parlando di "mancanza di rispetto".

Sono stati gli stessi tifosi presenti in tribuna a segnalare l’episodio agli agenti della Polizia di Stato, impegnati nel servizio d'ordine pubblico.