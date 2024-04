Incidente a Brescia, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro: tre feriti, due sono gravi

Brescia, 29 aprile 2024 – Incidente, poco prima dell’una della notte tra domenica e lunedì, tra via Labirinto e via del Serpente, nel quartiere Fornaci a Brescia: un'automobile elettrica Tesla si è schiantata contro il muro di un ristorante. Tre i feriti, due in gravi condizioni.

Stando alle prime informazioni, la persona alla guida della vettura avrebbe perso il controllo nell’affrontare una rotonda, finendo la corsa contro il il muro di un locale che si affaccia in via del Serpente. Uno schianto piuttosto violento.

A bordo della Tesla c'erano tre persone, due di loro sono in gravi condizioni: un giovane di 33 anni e una ragazza di 23, entrambi ricoverati in codice rosso in ospedale. Meno gravi le lesioni del terzo coinvolto, ricoverato invece in codice giallo, ancora al Civile.

Sul posto, oltre a due automediche e tre ambulanze, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine che si occuperanno di ricostruire l’esatta dinamica e le cause di quanto accaduto.