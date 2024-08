Incidenti sul lavoro. Si apre il baratro e precipitano dal tetto. Due operai gravi

Tragedia sfiorata ieri mattina a Pisogne, nel tratto di strada che va verso Gratacasolo, all’altezza della centrale idroelettrica. Due operai sono caduti mentre effettuavano la sostituzione di un tetto in amianto, non è chiaro se per la rottura dello stesso o se in un varco realizzato per salire. Hanno fatto un volo di circa cinque o sei metri. I fatti sono accaduti nel deposito di una azienda specializzata nella pulizia dei metalli. I feriti, entrambi residenti a Govine Superiore di Pisogne sono addetti esterni, dipendenti di una impresa che ha sede nella frazione dove vivono. Hanno 34 e 44 anni. Quando si è verificato l’incidente le altre persone presenti hanno chiamato i soccorsi. Gli operatori del 112 hanno inviato sul posto tre ambulanze e due elicotteri: da Brescia e Bergamo. C’erano anche i vigili del fuoco, i carabinieri e gli addetti dell’Ats della Montagna. I feriti sono apparsi da subito gravi, tanto che dopo essere stati stabilizzati sono stati portati in ospedale in eliambulanza. Uno è stato ricoverato agli Spedali Civili di Brescia e uno alla clinica Fondazione Poliambulanza. Sono entrambi in prognosi riservata. Ora spetterà ai carabinieri della Compagnia di Breno e della Stazione di Pisogne, unitamente ai tecnici dell’Ats della Montagna, stabilire l’esatta dinamica dei fatti e se tutte le normative relative alla sicurezza sul lavoro siano state rispettate.

Un altro gravissimo infortunio si è verificato ieri alle 16 per un uomo di 71 anni a Ripalta Guerina, nel Cremasco. L’anziano stava controllando i lavori di installazione di un ascensore esterno che sta per essere nella sua abitazione. Sarebbe salito fino a 3 metri d’altezza e poi, improvvisamente, è caduto battendo la testa ferendosi gravemente. Il medico ha fatto intervenire un’eliambulanza che ha prelevato il ferito e lo ha portato all’ospedale milanese di Niguarda.

Un altro incidente si era verificato nella mattinata di ieri a Busto Garolfo, dove un operaio è stato schiacciato da un veicolo all’interno di un’officina ed è stato ricoverato all’ospedale di Legnano.