Incidenti gravi a Temù e Pisogne. Feriti due conducenti di 77 e 18 anni

Due gravi incidenti si sono verificati ieri a Temù, in alta Valle Camonica e a Pisogne, sul lago d’Iseo. I feriti sono un 77enne e un 18enne. Erano le 14.30 quando un uomo di 77 anni, che stava viaggiando sulla sua vettura a Temù, in via Vittorio Emanuele, si è schiantato contro un ostacolo. L’uomo ha riportato ferite particolarmente gravi, ma non ha mai perso conoscenza. È stato condotto in eliambulanza agli Spedali Civili di Brescia. È stato portato in ospedale a Bergamo, invece, il giovane che alle 14.40 è finito contro un’auto che stava svoltando all’interno di un parcheggio in Piazza Umberto I. Anche per lui le lesioni sono serie. Il giovane è stato soccorso da un’ambulanza e dall’eliambulanza. Entrambi sono stati condotti al pronto soccorso in codice rosso. Mi.Pr.