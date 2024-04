Incidente a Sirmione, Porsche si schianta contro un furgone: morto un 32enne

Sirmione (Brescia), 7 aprile 2024 – Tragico incidente stradale a Sirmione, nel Bresciano.

Questa sera, intorno alle 20, in via Verona all'incrocio con via Verdi, una Porsche Cayenne si è scontrata con un furgone.

Sirmione, la Porsche finita fuori strada dopo lo schianto contro un furgone

Sulla Porsche c'erano due persone di cui una deceduta: un 32enne, di Peschiera del Garda. Altre cinque persone risultano ferite, tutte portate ai Civili di Brescia, una è in gravi condizioni. Sul posto, oltre ai soccorsi, due squadre dei vigili del fuoco. Presenti anche le forze dell’ordine per ricostruire le cause e l’esatta dinamica dello schianto.