Incidente Palazzolo sull’Oglio, si schianta un’auto con a bordo 5 ragazzi: conducente positivo all’alcoltest

Incidente nella notte a Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia. Un’automobile con a bordo cinque ragazzi, il più grande di 19 anni e altri quattro di 17 anni, tra cui una ragazza, si è ribaltata in via Pontoglio intorno alle due della notte tra mercoledì e giovedì. Tutti i giovani sono stati soccorsi e portati d’urgenza, in codice giallo, in pronto soccorso.

Nello schianto non sono rimaste coinvolti altri mezzi. Sul posto sono arrivate tre ambulanze e due automediche coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza e, una volta stabilite le condizioni dei ragazzi, li hanno portati negli ospedali di Chiari, di Romano di Lombardia e al Poliambulanza di Brescia.

La dinamica non è chiara, ma secondo quanto appreso da fonti locali il conducente sarebbe stato sottoposto test per verificare l’eventuale assunzione di alcolici e sarebbe risultato positivo, con un tasso superiore ai limiti di legge.