Carambola fra mezzi pesanti. Feriti entrambi i conducenti. Chilometri di coda a Brescia

Grave incidente ieri mattina intorno alle 10, lungo l’A21, all’altezza dell’innesto con Brescia centro. Un furgone ha tamponato un camion per cause ancora in fase di accertamento. L’autista del furgone, in condizioni estremamente gravi, è stato elitrasportato in codice rosso agli Spedali Civili. La prognosi è al momento riservata. Ferito anche il conducente del camion, un 62enne, che è stato trasportato in codice giallo alla Poliambulanza con lesioni al cranio, al torace e agli arti superiori. Per condurlo al pronto soccorso è stato usato l’elicottero. Sul posto c’erano anche un’ambulanza e un’auto con medico a bordo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti pure i vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre l’autista del furgone dalle lamiere. Il loro intervento è stato effettuato in modo preciso e rapido. Per consentire i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza, il tratto di innesto con l’A4, vicino al casello di Brescia centro, è rimasto chiuso per diverse ore. Si sono create code lunghissime. I veicoli sono stati dirottati sulla viabilità ordinaria, risultata completamente bloccata fino a dopo l’ora di pranzo. Sempre in autostrada, questa volta a Piacenza, un uomo di 88 anni di Montichiari è morto a causa di un malore mentre era all’autogrill. Si stava recando in gita a Bobbio (Lecco) con altri coetanei della città della bassa. Si chiamava Giuseppe Bertoli e si trovava con una quarantina di persone tutte della parrocchia di Borgo Sotto. Si stavano recando a visitare l’abbazia di San Colombano. La giornata si è conclusa tra le lacrime dei presenti. Sul bus c’erano anche l’abate don Cesare Cancarini e don Paolo Tortelli. Il funerale si terrà sabato 2 novembre alle 8.45 nel Duomo di Montichiari.

Milla Prandelli