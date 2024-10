Spaventoso incidente a Darfo, frontale tra tre auto: 6 feriti, uno è gravissimo

Darfo (Brescia) 29 ottobre 2024 - Spaventoso incidente frontale nella serata di martedì 29 ottobre in Valcamonica. Intorno alle 19.20 per ragioni in corso di accertamento tre veicoli sono entrati in rotta di collisione lungo la Statale 42 in territorio di Boario, all'altezza dell'Archeopark. Sei persone sono rimaste ferite, di cui una è ricoverata al Civile di Brescia in condizioni molto critiche. Coinvolte nello schianto anche due bambine di dieci e di dodici anni.

Sul posto la Centrale di Prima emergenza Areu ha inviato due automediche, due ambulanze e l'elicottero, che ha condotto in volo in codice rosso all'ospedale in città il ferito più grave. Sul posto polizia stradale e carabinieri della compagnia di Breno. La Statale 42 è rimasta chiusa per ore per permettere le operazioni di soccorso. Solo in tarda serata è stata riaperta.