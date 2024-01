Incidente a Brescia: un’auto si schianta contro un palo in via Panigada. Gravissimo un 71enne

Brescia – Grave incidente, oggi pomeriggio poco dopo le 16, a Brescia in via Antonio Panigada. All’altezza del civico 24 un’auto, per cause ancora da accertare, è finita contro un palo.

Il conducente dell’auto, un uomo di 71 anni, è stato subito soccorso. Gli operatori lo hanno trovato in arresto cardiocicrolatorio: è stato portato in ospedale con manovre di rianimazione in corso. Sul posto l’automedica, l’auto infermieristica, l’ambulanza, i vigili del fuoco e la polizia locale.

L’uomo è arrivato in codice rosso, il più grave, agli Spedali Civili di Brescia.