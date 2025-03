Schianto dell’autobus a Brescia, sale il bilancio delle vittime: anziana di 86 anni muore in ospedale dopo due giorni

Brescia – Sono due le persone che hanno perso la vita nell’incidente avvenuto giovedì 20 marzo a Brescia che ha coinvolto un autobus che trasportava una comitiva di anziani. Un uomo di 75 anni, Faustino Ramera, era deceduto poco dopo essere stato portato in pronto soccorso e adesso, due giorni dopo, è deceduta anche un’anziana di 86 anni.

Il mezzo aveva sbandato improvvisamente, finendo sul marciapiede e schiantandosi contro un albero e un muro. Oltre dieci persone avevano riportato ferite di varia entità. Tra i feriti più gravi c’era proprio la ottantaseienne, che era stata ricoverata in condizioni critiche agli Spedali Civili di Brescia. Sul posto erano intervenuti Vigili del Fuoco, ambulanze e forze dell’ordine.

L’autista del bus, un uomo di circa trent’anni, è stato sottoposto ai test per alcol e droghe, risultando negativo. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Le autorità stanno analizzando i filmati di videosorveglianza e raccogliendo testimonianze per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.