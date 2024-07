Incidente in A4 tra Sirmione e Desenzano: tre feriti

Sirmione (Brescia) – Tre persone ferite e oltre nove chilometri di coda. Sono le conseguenze di uno scontro sull'A4, nel tratto Sirmione-Desenzano del Garda (Brescia), che da Venezia porta a Torino e che ha coinvolto più veicoli, due camion, un furgone e un'auto.

L'incidente è avvenuto attorno alle 10.30. Tra i feriti un uomo di 30 anni, conducente dell'auto, che ha riportato un trauma al bacino e a un braccio ed è stato trasportato in codice rosso agli Spedali civili di Brescia. Ferito anche un uomo di 36 anni, passeggero del furgone, che nell'impatto ha riportato diversi traumi: a volto, torace, bacino e a un braccio ed è stato trasportato all'ospedale di Brescia in codice giallo. Il conducente del furgone, di 41 anni, ha riportato invece un trauma a un braccio ed è stato portato in codice giallo all'ospedale di Desenzano. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, un'automedica, un'auto infermieristica, 4 ambulanze, vigili del fuoco e forze dell'ordine.