Incendio divampa su un camion carico di auto di lusso, autostrada A4 chiusa al traffico per ore

Brescia, 3 febbraio 2024 – Momenti di paura, venerdì sera, sull’autostrada A4, quando un incendio ha colpito il rimorchio chiuso di una bisarca che trasportava auto di lusso e che stava transitando in direzione di Milano. Chiuso temporaneamente il tratto tra Desenzano e Brescia Est.

L’incendio

Stando alle prime informazioni, a scatenare il rogo potrebbe essere stata un’auto elettrica, una delle vetture di lusso trasportate dalla bisarca. Ad accorgersi dell’incendio è stato l’autista del mezzo, che ha subito chiamato i Vigili del Fuoco.

L’intervento dei vigili del fuoco

I sii sono rpecipitati sul luogo dove si era fermato il camion e hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme e, per limitare i danni, la motrice del mezzo è stata staccata e allontanata dal rimorchio in fiamme.

Autostrada chiusa

Per motivi di sicurezza e per consentire le operazioni di soccorso, la tratta dell’Autostrada A4 in direzione Milano è stata chiusa al traffico per ore, mentre il traffico autostradale è stato deviato sulla viabilità alternativa della provincia.