Due giorni di musica a Lonato

Parte da una due giorni di musica la rassegna estiva di Lonato del Garda. Spetta a “Lonato Music Festival“, in programma venerdì 6 e sabato 7 giugno il compito di aprire le danze, con due serate all’insegna della musica dal vivo. Dal centro storico alla Rocca visconteo-veneta, dalla Piazza alle Chiese, ogni angolo della città sarà poi palcoscenico per gli eventi estivi. La rocca visconteo-veneta ospiterà l’opera lirica ‘La Bohème’ nel mese di luglio; Palazzo Zambelli, nonché sede della Biblioteca, vedrà la messa in scena una stand-up comedy; il Santuario della miracolosa Madonna di San Martino ospiterà “Voci a San Martino“.