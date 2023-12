In manette due “corrieri“ della cocaina

La Squadra Mobile di Sondrio ha arrestato due stranieri per detenzione ai fini di spaccio, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti in borghese hanno notato un’auto sospetta che viaggiava sulla tangenziale di Sondrio in direzione Tirano ad una distanza ridotta rispetto all’auto che la precedeva. I due ottemperavano all’alt intimato dalla Squadra Volante mostrando i documenti. Durante il controllo, tuttavia, improvvisamente rientravano in macchina, scaraventano a terra il poliziotto e, ancora con il portabagagli aperto, si davano alla fuga ad alta velocità verso Poggiridenti. Gli equipaggi della Mobile, unitamente a quelli delle Volanti, si lanciavano all’inseguimento. Nella fuga, uno lanciava un pacco dentro al giardino di una casa. I fuggitivi abbandonavano l’auto al cimitero di Poggiridenti, provando una fuga a piedi. Venivano subito presi. Nel pacco 1008 grammi di cocaina. Al dettaglio avrebbe reso 80mila euro.

Michele Pusterla