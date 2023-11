In fuga con l’auto consolare rubata

L’auto, una Hyundai i40 del Corpo consolare della Giordania, era stata rubata a Gallarate. Il giorno successivo, però, è stata avvistata nella Bergamasca, dove non si è fermata a un posto di blocco. Ne è nato un inseguimento con i carabinieri di Villa d’Almè, supportati dai colleghi della Compagnia di Zogno e dalla Polizia locale di Mozzo-Paladina. E alla fine l’auto è stata bloccata e il conducente denunciato. Si tratta di un italiano, 39anni, residente nel Lecchese e con numerosi precedenti specifici. Già sottoposto all’obbligo di firma, è stato deferito in stato di libertà per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Il fatto è accaduto nella mercoledì. Una pattuglia della Polizia locale di Mozzo-Paladina individua la Hyundai nel proprio territorio, dato che erano state diramate le ricerche segnalando la targa del veicolo. Allertati, i carabinieri della Compagnia di Zogno hanno predisposto dei posti di blocco per poter fermare la macchina.