Impresa Desenzano. Ora tutto è possibile

Il Desenzano ha vinto i play off del girone B di serie D e può continuare a sperare nel ripescaggio in quello che sarebbe il suo storico esordio in serie C. Una strada che rimane lunga e difficile, ma nella quale la squadra gardesana può credere grazie ad un finale di stagione davvero splendido e che ha visto arrendersi ieri anche la Varesina, l’ultimo avversario di questi spareggi. Il confronto sulle sponde del Garda, a dire il vero, si è rivelato molto combattuto ed è rimasto aperto sino al termine. Solo a 2’ dal termine è arrivato il guizzo del bomber Paloschi che ha fatto la differenza, costringendo la pur valida compagine di mister Grilli ad arrendersi. Una vittoria allo sprint per i biancazzurri di Desenzano (cittadina nella quale non a caso il giorno prima è arrivata la tappa del giro d’Italia) che hanno saputo fare loro una sfida nella quale le due contendenti hanno messo in campo tutte le risorse a loro disposizione per cercare di conquistare la vittoria necessaria per mantenere accesa la fiammella (seppur piccola) del ripescaggio.

Le due contendenti partono decise a non commettere errori. Dopo un botta e risposta iniziale tra Vitali per i rossoblù e Guarneri per i padroni di casa, che rimane senza esito, con il passare dei minuti, la compagine gardesana, ben guidata da Paloschi, cerca di aumentare i giri del proprio motore, ma il primo tempo si chiude a reti inviolate. Il copione non cambia nella ripresa. Il Desenzano insiste in avanti con Guarneri, Spaviero e Bianchetti, ma il punteggio non cambia. Nel finale, quando l’incontro sembra destinato a raggiungere il 90 a reti inviolate, arriva il guizzo di Paloschi che assegna la vittoria alla squadra di Contini che si laurea così regina dei play off del girone B.

-VARESINA 1-0 (0-0).