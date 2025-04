Il sindaco invoca la legalità: "Non si può restare indifferenti"

La Franciacorta e Gussago, per voce del sindaco, si schierano contro il traffico di stupefacenti. Accade dopo che il paese si è trovato alla ribalta delle cronache per essere al centro del narcotraffico internazionale. Secondo le ricostruzioni investigative, chili di droga venivano stoccati in loco e poi smistati. Tra gli indagati, oltre a un gussaghese con un ruolo di spicco, figurano residenti di altri comuni della Franciacorta come Capriolo, Coccaglio e Cazzago San Martino, ma anche di Brescia, Travagliato, Pontoglio e Castel Mella. "È sconvolgente leggere notizie che collegano Gussago a un traffico internazionale di droga e scoprire legami tra alcuni concittadini e le organizzazioni mafiose – dice il sindaco Giovanni Coccoli –. Non si può e non si deve rimanere indifferenti. Gussago deve far parlare di sé per l’attenzione ai più deboli e per le sue bellezze, per i tanti giovani che si impegnano ed emergono positivamente in tanti campi, per le eccellenze del territorio, per la sua storia, per gli innumerevoli progetti culturali e non per legami con la malavita. Non permetteremo mai che gli atteggiamenti mafiosi si radichino sul nostro territorio".

Milla Prandelli