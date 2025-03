Il ministro nelle scuole: "Investiamo su di voi"

Un investimento complessivo di oltre 2,3 miliardi sulle scuole lombarde. "Il più rilevante che ci sia mai stato", ha spiegato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara che, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale, ha fatto visita ieri mattina agli istituti scolastici di Torbole Casaglia e Remedello. "A Torbole – ha spiegato – investiamo qualcosa come 830mila euro, di cui 315mila contro la dispersione scolastica che qui è significativa, quindi è importante intervenire per garantire un futuro degno agli studenti. Inoltre, Ristrutturiamo complessivamente circa il 20% del patrimonio scolastico edilizio non solo con fondi Pnrr, ma anche con un contributo ministeriale importante".

Nel tour della prima mattinata Valditara ha incontrato 1.250 bambini e ragazzi ed è stato affiancato dalla sindaca di Torbole Roberta Sisti e dal prefetto Andrea Polichetti, con il delegato provinciale all’Istruzione Agostino Damiolini presente anche la dirigente dell’Ust Filomena Bianco. Nel corso della visita, Valditara ha parlato anche dell’importanza delle competenze informatiche. "Abbiamo avviato una sperimentazione e siamo tra i primi Paesi al mondo ad applicare l’intelligenza artificiale alla didattica per personalizzarla sempre più".

La mattinata del ministro si è conclusa a Remedello, dove è stato inaugurato il Murales della Legalità, un’opera artistica che ritrae i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, realizzata sui muri della scuola primaria e secondaria di primo grado. A fronte dell’opera, Valditara ha sottolineato l’importanza di agire sempre in buona fede, contrapposta a qualsiasi forma di inganno o disonestà.

F.P.