Il Lecco è retrocesso . Verdetto scontato dopo mesi di sofferenza

Il Lecco perde 4-0 a Parma e ritorna mestamente in serie C. Niente sorprese nel più classico dei testacoda, con i ducali di Fabio Pecchia, primissimi della classe e ad un passo dalla promozione in serie A, che hanno letteralmente dominato la partita, come del resto facilmente pronosticabile, chiudendola in mezzora e spedendo di fatto matematicamente il Lecco, seguito da oltre 700 tifosi e alla 21 sconfitta stagionale, in serie C. Peccato. Ieri contro il Parma non c’è stata storia, perlomeno per i primi 30’ e cioè finché i ragazzi di Pecchia, sul 3-0, hanno tirato i remi in barca. Parma subito all’attacco e, dopo aver creato alcuni pericoli, in gol al 16’ quando un clamoroso errore in uscita palla di Degli Innocenti consente ad Hernani di smarcare di tacco Bernabè per il facile 1-0. Al 23’ il Parma raddoppia con Mhiaila. Il Parma cala il tris al 31’ con Bernabè che supera ancora Melgrati. Nel secondo tempo il Lecco crea un paio di occasioni ma è il Parma nel finale a calare il poker con Camara per il 4-0.

Fulvio D’Eri