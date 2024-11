Il derby d’alta quota. FeralpiSalò, tris da urlo

SALÒ (Brescia)

La FeralpiSalò è tornata tra le grandi. La squadra gardesana supera con un doppietta di Maistrello un’Atalanta Under 23 mai doma e sempre molto attenta e raggiunge, seppur in modo provvisorio, il Vicenza al seconda posto alle spalle di un Padova sempre più lanciato. Davanti a circa mille spettatori la formazione di Aimo Diana, squalificato e nell’occasione sostituito in panchina dal suo vice Emanuele Filippini, riesce a far valere ancora una volta la "legge del Turina" e supera una rivale come la giovane formazione bergamasca che ha confermato a sua volta di attraversare un buon momento. L’attesa sfida parte subito su ritmi molto elevati e gli ospiti fanno subito capire le loro intenzioni rendendosi minacciosi nei primi minuti con Gyabuaa e Manzoni, ma il risultato non cambia, così come rimane immutato dopo la splendida conclusione di prima intenzione di Dubickas. Il copione varia però al 31’, quando Obric regala il pallone a Dubickas ed è costretto ad atterrarlo: espulsione che offre la superiorità numerica alla compagine verdeblù. I padroni di casa si spingono in avanti decisi a far fruttare l’occasione e al 22’ della ripresa raccolgono il premio per gli sforzi profusi con un colpo di testa di Maistrello. L’Atalanta non demorde e al 32’ Vlahovic si procura e trasforma il rigore del pareggio. L’1-1 dura però solo 120“, il tempo sufficiente a Balestrero di farsi largo e servire a Maistrello il pallone per la doppietta personale. In pieno recupero Di Molfetta insacca il gol del definitivo 3-1.

FERALPISALÒ-ATALANTA U23 3-1 (0-0)

Marcatori: 22’ st Maistrello (F), 32’ st rig. Vlahovic (rig.), 34’ st Maistrello (F), 47’ st Di Molfetta (F).