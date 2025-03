Il 34% della regione è a rischio. In cinquantamila sono minacciati

Sono 141mila le frane in Lombardia, secondo l’inventario aggiornato a fine 2024 da Ispra. Si tratta del numero più alto in Italia. Le province più interessate sono Sondrio (41mila), Brescia (31mila) e Bergamo (27mila). Anche guardando all’indice di franosità, la Lombardia è quella con la percentuale maggiore, con il 34% del territorio esposto al rischio. Dei fenomeni franosi, sono 45 quelli attivi che Arpa monitora costantemente a tutela dell’incolumità dei residenti e dei turisti. Il monitoraggio sul posto delle frane è fondamentale per approfondire la conoscenza dei fenomeni, valutarne l’evoluzione, supportare la progettazione delle opere di stabilizzazione, attivare procedure di allerta della popolazione. Non tutti i fenomeni franosi comportano, infatti, lo stesso rischio. Quelli elevati o molto elevati minacciano 13.144 persone nel Bresciano, 9.813 nella Bergamasca, 5.971 nella provincia di Sondrio, 5.365 nel Lecchese, 6.477 a Como, 2.729 a Varese. Secondo i dati aggiornati da Ispra nel portale Idrogeo, a rischio ci sono anche imprese e beni culturali. Si contano 387 aziende esposte nella provincia di Como, 186 in provincia di Varese, 851 a Bergamo, 480 a Lecco, 1249 nel Bresciano, 534 nella provincia di Sondrio. Pe quanto riguarda i beni culturali più a rischio frane, sono 78 a Como, 17 a Varese, 40 a Lecco, 104 a Brescia, 49 a Sondrio, 92 a Bergamo.

Federica Pacella