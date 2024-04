I playout ora sono a due punti. La Feralpi ci crede davvero

A sei giornate dalla fine della serie B si respira grande convinzione in casa della FeralpiSalò. La squadra di Marco Zaffaroni è risalita a due soli punti di distacco dai playout, ma anche la salvezza diretta (a +4) rappresenta un obiettivo nel quale i gardesani vogliono credere. Una fiducia del tutto ritrovata che attende ulteriori conferme dal prossimo impegno a Pisa. Il rendimento in trasferta lascia ben sperare. I gardesani sembrano più efficaci rispetto alle gare interne e sono riusciti a mettere a segno alcuni blitz di assoluto rilievo come quelli realizzati in casa di Sampdoria e Cremonese. La seconda è legata al buon momento che sta vivendo Andrea La Mantia. Attaccante di esperienza (compirà 33 anni il 6 maggio) sul quale la società del presidente Giuseppe Pasini aveva deciso di puntare forte per raccogliere un ricco bottino di reti. Solo nelle ultime settimane, però, la punta laziale sembra avere ritrovato il giusto feeling con il gol e proprio il suo apporto potrebbe rivelarsi determinante per mantenere i gardesani tra i cadetti.

Il recupero di Balestrero e Di Molfetta, che continuano a lavorare a parte, potrebbe rappresentare la "tessera" in grado di completare al meglio il mosaico di una FeralpiSalò che vuole fermamente la salvezza.

L.M.