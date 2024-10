I piccoli editori indipendenti sulle orme di Alberto Manzi

Chiari torna a laurearsi capitale dei libro bresciana, con Villa Mazzotti Baccinelli che il 9 e 10 novembre ospiterà un fiorire di appuntamenti dedicati all’editoria. La manifestazione quest’anno è dedicata al tema “Non è mai troppo tardi” mutuato dalla famosa trasmissione Rai degli anni Sessanta, condotta da Alberto Manzi, al quale è dedicata l’intera rassegna.

"Ricorderemo Alberto Manzi a cent’anni dalla sua nascita – conferma Daniela Mena, direttore della Microeditoria – Scrittore, poeta, educatore dell’Italia del post Liberazione, noto anche per la trasmissione televisiva “Non è mai troppo tardi“ il più grande esperimento multimediale di didattica a distanza di educazione degli adulti, che ebbe il grande merito di aver fatto prendere la licenza elementare a un milione e quattrocentomila italiani. La dedica era dovuta: i grandi maestri ci insegnano a camminare e a guardare lontano, ma anche a farci carico del presente".

I cento stand di piccoli editori indipendenti, gli incontri con gli autori, le visite guidate per la città, i concorsi di lettura e tanto altro ancora sono solo alcune delle premesse che permettono alla Microeditoria, da ventidue anni a questa parte, di affermarsi come uno degli eventi culturali di spicco nel panorama nazionale. L’obiettivo è sempre il medesimo: mettere al centro il libro e il valore inestimabile della lettura, in una sinergia magica tra lettori e autori.

Mi.Pr.