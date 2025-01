Ha perso la madre nell’incidente. Il dodicenne se la caverà

Il ragazzino di 12 anni feritosi nell’incidente stradale in cui sua madre Oksana Litvinova (nel riquadro), 45 anni, di nazionalità ucraina, resta grave ma non è in pericolo di vita. La donna è morta sul colpo. È finita contro un camion cisterna che trasportava latte, che ha provato a frenare ma non ha potuto evitare l’impatto. Oksana Litvinova viveva a Brescia, in città, da diverso tempo. La Polo della donna ucraina si è accartocciata su se stessa, distrutta la parte anteriore del veicolo. Le lesioni gravissime riportate nell’urto non le hanno lasciato scampo. Il tratto in cui si è consumato l’incidente mortale, il primo del nuovo anno nel bresciano, è tristemente famoso per il numero di sinistri, anche con vittime. La strada, in quel punto, corre in linea retta, invogliando alla velocità. È sempre molto trafficata e questo non facilità le cose. Anche la mattina del sei alla Fascia D’oro, lungo la Goitese, tra Castenedolo e Montichiari, in transito c’erano tanti veicoli. Per regolare il traffico è intervenuta la polizia locale di Montichiari, che ha supportato i colleghi della stradale. Si sono create lunghe code.