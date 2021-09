Paura a Gussago, nel cuore delle campagne della Franciacorta, dove un incendio ha rischiato di uccidere diversi cavalli e ha quasi completamente distrutto un’azienda agricola comprensiva di area per l’alloggiodegli animali. Solo il coraggio dei proprietari ha impedito la morte dei cavalli a causa del rogo. Ad andare in fiamme è stato, per motivi ancora al vaglio dei vigili del fuoco, il Ranch El Vaquero. Per fortuna le conseguenze, grazie alla reazione immediata dei proprietari e grazie alla tempestività dei vigili del fuoco, non sono state gravi né per le persone, né per gli animali, anche sei i titolari si sono ustionati mani, braccia e gambe per poter portare in salvo i cavalli di loro proprietà e ospiti di quello che da tempo viene definito un "agri-ippoturismo", nato dalla passione di Francesca Valetti, del fratello Carlo e del resto della famiglia per il mondo equestre. Secondo la prima ricostruzione, il fuoco potrebbe essersi sviluppato dal fieno utilizzato per i cavalli.

