"Guida pericolosa". Multato dai vigili fugge a 180 all’ora

Nel corso di una spericolata fuga in automobile, un cittadino bresciano del ’58 ha sfiorato i 180 chilometri all’ora nel tentativo di sfuggire all’alt della polizia locale. L’episodio è iniziato a Brescia e terminato a Gussago. Il conducente, già soggetto a un divieto di avvicinamento alla propria moglie e ai figli e in attesa di indossare un braccialetto elettronico, ha dato inizio alla sua rocambolesca fuga a seguito di un primo intervento della polizia per guida pericolosa in via Calatafimi. Quando l’uomo è stato multato, ha iniziato a insultare i vigili e poi è salito in auto ed è scappato. Le forze dell’ordine, dopo una fuga rocambolesca, sono riuscite a fermarlo a Gussago. È stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.