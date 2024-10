Gruppi di cammino in crescita. Partecipanti oltre quota 1.000: "Un aiuto a vivere meglio"

Un migliaio di persone in cammino per fare prevenzione rispetto alle malattie legate all’assenza di attività fisica. Il merito è dei gruppi di cammino promossi da Ats Brescia, 32 in tutto il territorio, che sono organizzati per favorire una vita attiva e in buona salute e ridurre le malattie croniche rendendo, allo stesso tempo, il territorio sempre più protagonista. Sono più di 1100 le persone già coinvolte nei percorsi a piedi che ogni gruppo ha individuato nel proprio comune di riferimento. "Partecipare ai gruppi di cammino significa praticare un’attività fisica adatta a tutti – ha commentato il direttore generale di Ats Brescia Claudio Sileo – in particolar modo ai meno giovani, e attuare uno stile di vita sano che valorizza il territorio creando un senso di comunità".

Ieri mattina, Sileo ha partecipato al Cammino Day Territoriale per il comune di Brescia, che segue quelli di Vobarno e Palazzolo. Testimonial della camminata anche il direttore generale di Asst Spedali Civili di Brescia Luigi Cajazzo, l’assessore comunale ai Servizi sociali Marco Fenaroli e la consigliera comunale con delega alla Sanità Raisa Labaran.

Il progetto dei gruppi di cammino nasce proprio per incrementare il livello di attività fisica nella popolazione, in una sinergia che coinvolge amministrazioni locali e associazioni del territorio, aziende e imprese, strutture sanitarie e sociosanitarie e i professionisti impegnati nella prevenzione. "Gli stili di vita sani e l’attività fisica costante sono un prezioso aiuto per la salute – commenta Cajazzo –. Se poi lo sport si pratica in gruppo, socializzando e apprezzando le bellezze del territorio, diventa un valore aggiunto".

F.P.